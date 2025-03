Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich Naturmaterialien aus nachhaltiger, regionaler Produktion. Hier trifft die Wollkämmerei Ahr-Eifel, die 2016 mit Sitz in Sinzig-Koisdorf gegründet wurde und für ihre Produkte und Kursangebote mittlerweile einen Stamm von begeisterten Kunden aufbauen konnte, den Nerv der Zeit. Als kleine Wollkämmerei verarbeitet das Kleinunternehmen von Ellen Kelter-Steinheuer regionale Schafwolle, also Rohwolle, zu verschiedenen Woll-Endprodukten.

Ein Schäferwagen soll Wissen an alle Altersgruppen vermitteln

Ein Ziel ist dabei auch, Wissen rund um die Wollverarbeitung, angefangen von der Schafhaltung, den verschiedenen Wollfasern bis hin zu den unterschiedlichen Verarbeitungstechniken wie Spinnen, Filzen und Weben zu vermitteln. Viele nützliche Produkte wie etwa Kissen, Decken, Mützen oder Socken können selbst hergestellt werden. Jetzt ist ein neues Projekt in der Planung. „Ein großer Vorteil ist, schon in frühen Jahren Erfahrungen mit dem Naturprodukt Wolle sammeln zu können. Deshalb kamen wir auf die Idee, einen ,Schäferwagen‘ für eine naturpädagogische Bildungsarbeit bereitzustellen mit allen Materialien für eine breit gefächerte Kinder-, Jugend-, und Erwachsenenbildung zum Thema ,Wolle‘“, erläutert Ellen Kelter-Steinheuer das Vorhaben.

i Nach dem Waschen und Färben werden mit einer alten Krempelmaschine in Koisdorf Wollvliese hergestellt, die dann weiter verarbeitet werden können. Judith Schumacher

Mit und teilweise in diesem Wagen könnte frei mit den Materialien gearbeitet werden. Je nach Zielgruppe würden die Bestückung beziehungsweise die Ausstattung des Wagens sowie mögliche Kursangebote mit den jeweiligen pädagogischen Fachkräften der Einrichtungen besprochen. „Das Thema Wolle bietet viele Ansatzpunkte zu anderen Bereichen wie Nachhaltigkeit, Ressourcen und Umweltschutz, Landschaftspflege oder Schafhaltung. In diesem Sinne haben wir ein Konzept für eine naturpädagogische Bildungsarbeit kompakt für ein Wollmobil erarbeitet, das von vielen Institutionen wie Kitas, Schulen, Behinderteneinrichtungen oder auch in der Erwachsenenbildung in VHS Seminaren genutzt werden könnte“, so die Koisdorferin. Das Wollmobil würde dann für individuelle Zeiten kostenpflichtig gebucht werden können.

Wer Interesse hat, kann dieses bekunden

„Damit wir einen ersten Eindruck über das Interesse bekommen und um Rentabilität und Nutzen des Projekts abschätzen zu können, würden wir uns freuen, wenn interessierte Einrichtungen oder Privatgruppen uns eine kurze Interessensbekundung per E-Mail mitteilen“, würde sich Ellen Kelter-Steinheuer über Rückmeldungen freuen. Es würde hier schon ausreichen, wenn einfach ein Signal in der Art „Wir interessieren uns für euer Projekt und würden gerne bei Projektbeginn mehr darüber erfahren“ gegeben würde. Interessierte können sich unter folgender E-Mail-Adresse melden: wollkaemmerei-ahrtal@web.de

Weitere Infos gibt es im Internet auf der Seite https://wollkämmerei-ahr-eifel.de