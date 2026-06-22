Bonner Nordbrücke dicht
Wirtschaftliche Einbußen für den Kreis Ahrweiler?
Nichts geht mehr auf der Bonner Nordbrücke. Und das soll auch so bleiben. Denn die Rheinquerung wird dauerhaft gesperrt.
Nichts geht mehr auf der Bonner Nordbrücke. Und das soll auch so bleiben. Denn die Rheinquerung wird dauerhaft gesperrt.
Benjamin Westhoff. Benjamin Westhoff/dpa

Jetzt steht es also fest: Die Bonner Rheinbrücke bleibt dicht – bis Ende 2028. Sie ist aber die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region. Hat das Auswirkungen auf den Kreis Ahrweiler? Wir haben nachgefragt.

Lesezeit 4 Minuten
Dass die Bonner Nordbrücke gesperrt worden ist – und das auf Dauer auch so bleibt – trifft Pendler schwer. Auch aus dem Kreis Ahrweiler. Aber bekommt dieser die Auswirkungen auch im Tourismus und in der Wirtschaft zu spüren?
„Grundsätzlich bleibt festzuhalten: Das Ahrtal ist weiterhin gut erreichbar.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren