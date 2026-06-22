Jetzt steht es also fest: Die Bonner Rheinbrücke bleibt dicht – bis Ende 2028. Sie ist aber die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region. Hat das Auswirkungen auf den Kreis Ahrweiler? Wir haben nachgefragt.

Bonner Nordbrücke gesperrt worden ist – und das auf Dauer auch so bleibt – trifft Pendler schwer. Auch aus dem Kreis Ahrweiler. Aber bekommt dieser die Auswirkungen auch im Tourismus und in der Wirtschaft zu spüren?

„Grundsätzlich bleibt festzuhalten: Das Ahrtal ist weiterhin gut erreichbar.

Dass die