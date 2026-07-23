Halte in Remagen und Ahrweiler Wirken die Verbesserungen an den Bahnhöfen nachhaltig? Thomas Weber 23.07.2026, 15:00 Uhr

i Immer wieder Ziel von Vandalismus: Fensterscheiben an den Wartehäuschen im Bahnhof Ahrweiler. Thomas Weber

Das Sofortprogramm der Deutschen Bahn vom Frühling zeigt Wirkung: Die Bahnhöfe in Remagen und Ahrweiler wirken auch jetzt noch sauberer und ordentlicher. Doch es gibt auch weiterhin Punkte, wo es hakt. Ein Besuch an den Bahnstationen.

„Die Kundenzufriedenheit ist in den ersten Monaten 2026 deutlich gestiegen.“ Das sagt die Deutsche Bahn (DB) und behauptet, die Sofortprogramme für mehr Sauberkeit und Sicherheit auf Bahnhöfen zeigten Wirkung. Augenscheinlich tun sie das auch, wie Besuche unserer Zeitung an den Bahnhöfen in Remagen und Ahrweiler zeigen.







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