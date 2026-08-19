Ehrenamt hält Fest am Leben
Wirft feiert Kirmes mit Hüpfburg und Bierbude
Mehrere Tage lang feiert Wirft die Kirmes, sie ist ein Höhepunkt im gesellschaftlichen Leben des Ortes.
Mehrere Tage lang feiert Wirft die Kirmes, sie ist ein Höhepunkt im gesellschaftlichen Leben des Ortes.
Werner Dreschers

Drei Tage Kirmes, Musik, Tombola und Hüpfburg: In Wirft feiert ein Dorf, das zusammenhält. Ehrenamtliche organisieren das bunte Fest – und machen Gemeinschaft spürbar.

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„Unser Dorf. Unsere Kirmes. Unsere Tradition“: So hieß es in der Ankündigung der Wirfter Kirmes für das vergangene Wochenende. Tatsächlich spielt die Veranstaltung eine große Rolle im Gemeinschaftsleben der kleinen Ortsgemeinde. In jedem Jahr freuen sich die Ortsbewohner und mit ihnen zahlreiche Gäste aus den umliegenden Orten auf das Fest.
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