Mit dem Bahnfahrplan für 2027, der am 13. Dezember in Kraft tritt, erhält Remagen eine Direktverbindung nach Berlin. Es gibt aber auch Neuerungen bei der Linie RE5 (RRX, National Express). Werden die Züge dadurch pünktlicher?
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Sicherlich: Das große Bahnchaos, das sich wegen eines Oberleitungsschadens am Donnerstag, 8. Oktober, kurz vor Remagen abgespielt hat, war eine Ausnahmesituation. Rund 300 Fahrgäste mussten aus der Linie RE5 (RRX, National Express) in Richtung Koblenz evakuiert werden, was eine fünfstündige Verspätung zur Folge hatte.