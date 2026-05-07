Antrag der Grünen im Stadtrat Wird Skatepark in Bad Neuenahr-Ahrweiler beleuchtet? Lars Tenorth 07.05.2026, 05:00 Uhr

i Der Skatepark wird hell erleuchtet; zumindest zur Mittagszeit durch die Sonne. Doch gerade in den Wintermonaten, wenn es früh dunkel wird, fehlt eine Beleuchtungsanlage, damit Aktive sich auch mal länger auf der Skateanlage aufhalten können. Lars Tenorth

Sobald es dunkel wird, ist für Skater hier Schluss. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt nun im Stadtrat, eine Beleuchtungsanlage für den Skatepark zu prüfen. Das sind die näheren Hintergründe und der nächste Schritt.

Viele Aktive wollen auch in den Wintermonaten den Skatepark in Bad Neuenahr-Ahrweiler, der in der Nähe des Apollinarisstadions liegt, bis in die Abendstunden nutzen können. Doch dies ist bislang nicht wirklich möglich, denn eine Beleuchtung fehlt. „Wir sind vermehrt über die Wintermonate darauf aufmerksam gemacht worden“, erklärte Christoph Scheuer von den Grünen einführend in der jüngsten Stadtratssitzung.







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