Neues Verkehrskonzept Wird Sinzig zur reinen Wohn- und Schlafstadt? Silke Müller 09.04.2026, 05:00 Uhr

i Wird die Bachovenstraße zur Fußgängerzone? Ramon Vallazza warnt vor negativen Auswirkungen für die Sinziger Wirtschaft. Silke Müller

Sinzigs Innenstadt könnte ihr Gesicht verändern. Könnte, denn bisher ist nichts entschieden. Und trotzdem werden schon jetzt kritische Stimmen laut. Ein Gewerbetreibender sorgt sich über eine potenzielle Verkehrsberuhigung in der Innenstadt.

Gut ein Jahr ist es her, als vom Sinziger Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur, Sport und Soziales der Wunsch nach einem neuen Verkehrskonzept für die Innenstadt geäußert wurde. Anfang Februar war es so weit: Ein Entwurf, der auch Ideen für die Ausgestaltung des Markt- und Kirchplatzes beinhaltet, kam auf den Tisch des Gremiums.







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