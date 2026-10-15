Rheinschiene im Kreis AW Wird Linie RE5 mit dem Fahrplanwechsel pünktlicher? Silke Müller 15.10.2026, 12:00 Uhr

i Der RE5 in Richtung Koblenz fährt in den Bahnhof Oberwinter ein. Wird der Zug nun püntlicher? Martin Gausmann

Mit dem Bahnfahrplan für 2027, der am 13. Dezember in Kraft tritt, erhält Remagen eine Direktverbindung nach Berlin. Es gibt aber auch Neuerungen bei der Linie RE5 (RRX, National Express). Werden die Züge dadurch pünktlicher?

Sicherlich: Das große Bahnchaos, das sich wegen eines Oberleitungsschadens am Donnerstag, 8. Oktober, kurz vor Remagen abgespielt hat, war eine Ausnahmesituation. Rund 300 Fahrgäste mussten aus der Linie RE5 ( RRX, National Express) in Richtung Koblenz evakuiert werden, was eine fünfstündige Verspätung zur Folge hatte.







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