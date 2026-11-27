Sammelspaß für Kinder Wird Haribo seine Kastanienaktion 2028 wiederbeleben? Celina de Cuveland 27.11.2026, 18:00 Uhr

i Die vorerst „letzte“ Kastanienaktion bei Haribo in Ringen im Jahr 2024 Martin Gausmann

Die letzte Kastanienaktion von Haribo in Grafschaft-Ringen fand 2024 statt. Seitdem musste sie immer wieder abgesagt werden. Grund ist die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Wie geht es nun weiter? Wird es wieder eine Kastanienaktion geben?

Ob die beliebte Kastanienaktion des Fruchtgummiherstellers Haribo in den kommenden Jahren wieder stattfinden kann, steht derzeit noch in den Sternen. „Ob und wann sie wieder stattfinden kann, hängt von der weiteren Entwicklung der Situation der Afrikanischen Schweinepest (ASP) ab“, sagt eine Sprecherin des Unternehmens auf Nachfrage unserer Zeitung.







Artikel teilen

Artikel teilen