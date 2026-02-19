Karnevalsverein zieht Bilanz
Wird es in Glees weiterhin einen Karnevalszug geben?
Regenten der Gleeser Jubiläumssession, Prinz Marko I. und Prinzessin Birgit I.
Martin Ingenhoven

Die KG Jeläse Jecke zeigt sich nach dem ersten Karnevalszug durch den Ort seit den 70er-Jahren begeistert und zieht eine positive Bilanz der Veranstaltung. Doch wird es in Glees weiterhin einen Zug geben? Das soll noch beraten werden. 

Selbst am Aschermittwoch ist die Freude von Prinz Marko I. „von Strahlemann und Klinker“ sowie Prinzessin Birgit I. „von Zucht und Ordnung“ noch zu spüren. Kein Wunder, liegt doch der erste Gleeser Karnevalszug erst wenige Tage zurück. Dabei war es gar nicht der allererste.

