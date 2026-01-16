Museum Bad Neuenahr-Ahrweiler Wird der Regierungsbunker als Schutzraum reaktiviert? Lars Tenorth 16.01.2026, 05:00 Uhr

i Ist es realistisch, dass der ehemalige Regierungsbunker in Bad Neuenahr-Ahrweiler reaktiviert wird? Udo Schönewald

Seit seiner Eröffnung im März 2008 ist die Dokumentationsstätte Regierungsbunker in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein touristisches Ziel. Zu Zeiten des Kalten Krieges war der Bunker noch ein Schutzraum. Wie wahrscheinlich ist eine Reaktivierung?

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der am 24. Februar 2022 begann, bedeutet eine Zeitenwende. Auch in den Köpfen vieler Menschen in Deutschland ist das Thema Krieg damit wieder nähergerückt, es treibt viele um, Sorgen werden geäußert. Seitdem erhält die Dokumentationsstätte Regierungsbunker in Bad Neuenahr-Ahrweiler immer wieder Anfragen zur Reaktivierung, wie Heike Hollunder, Museumsleiterin Dokumentationsstätte Regierungsbunker, ...







Artikel teilen

Artikel teilen