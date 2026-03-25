Die Gründung eines Zweckverbands für Hochwasserschutz im Kreis Ahrweiler stockt. Formalien verzögern das Vorhaben. Der Kreistag muss nun ohne Empfehlung des Ausschusses am Freitag eine richtungsweisende Entscheidung treffen.
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Noch hakt es mit der endgültigen Gründung eines „Gewässerzweckverbands (GZV) Landkreis Ahrweiler“, die für die Sitzung des Kreistags am Freitag, 27. März, unter Tagesordnungspunkt 5 vorgesehen ist. Die Verbandssatzung bedarf nämlich noch der Zustimmung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD).