Flutvorsorge im Ahrkreis Wird der Gewässerzweckverband am Freitag gegründet? Jochen Tarrach 25.03.2026, 16:12 Uhr

i Der Amtsschimmel vor dem Kreishaus in Ahrweiler. Martin Gausmann. Hans-Jürgen Vollrath

Die Gründung eines Zweckverbands für Hochwasserschutz im Kreis Ahrweiler stockt. Formalien verzögern das Vorhaben. Der Kreistag muss nun ohne Empfehlung des Ausschusses am Freitag eine richtungsweisende Entscheidung treffen.

Noch hakt es mit der endgültigen Gründung eines „Gewässerzweckverbands (GZV) Landkreis Ahrweiler“, die für die Sitzung des Kreistags am Freitag, 27. März, unter Tagesordnungspunkt 5 vorgesehen ist. Die Verbandssatzung bedarf nämlich noch der Zustimmung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD).







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