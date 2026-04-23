Plan in Bad Neuenahr-Ahrweiler Wird das Haus der Jugend zum Ehrenamtszentrum? Lars Tenorth 23.04.2026, 10:00 Uhr

i Das Haus der Jugend soll nach Vorstellung der Stiftung Ahrtal zum Ehrenamtszentrum werden. Lars Tenorth

Künftig könnte es in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein Ehrenamtszentrum geben, das das Vereinsleben erheblich bereichern soll. Die Entscheidung dafür trifft die Stadt zeitnah. Das steckt hinter dem Konzept der Stiftung Ahrtal.

Seit seiner Jugend engagiert sich Nick Falkner ehrenamtlich. Heute ist er unter anderem Vorsitzender der Stiftung Ahrtal. „Ehrenamt ist das, wovon unsere Gesellschaft lebt“, betont er. Das sei auch in der DNA der Stiftung Ahrtal. „Dies ist das, wofür ich auch brenne.







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