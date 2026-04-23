Künftig könnte es in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein Ehrenamtszentrum geben, das das Vereinsleben erheblich bereichern soll. Die Entscheidung dafür trifft die Stadt zeitnah. Das steckt hinter dem Konzept der Stiftung Ahrtal.
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Seit seiner Jugend engagiert sich Nick Falkner ehrenamtlich. Heute ist er unter anderem Vorsitzender der Stiftung Ahrtal. „Ehrenamt ist das, wovon unsere Gesellschaft lebt“, betont er. Das sei auch in der DNA der Stiftung Ahrtal. „Dies ist das, wofür ich auch brenne.