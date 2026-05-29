Nach der Ahrflut wurde das alte Gebäude der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr 2024 abgerissen. Doch das hindert sie nicht daran, am gleichen Standort nun den Grundstein für ihren Neubau zu legen. Und das wurde ordentlich gefeiert.
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Zwischen Sonne und Beton steht er auf unscheinbaren Holzpaletten: der Grundstein für den Neubau der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr. Nachdem vor bald einem Jahr der erste Spatenstich für das neue Gebäude gemacht wurde, nimmt die Baustelle nun langsam Gestalt an.