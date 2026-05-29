Neubau nach Flutkatastrophe Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr legt Grundstein Nina Legler 29.05.2026, 10:00 Uhr

i Carsten Berke, Vorstandsvorsitzender der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, präsentiert den Grundstein für den Neubau. In seinen Händen hält er die Zeitkapsel, die in den Stein eingelassen wird. Nina Legler

Nach der Ahrflut wurde das alte Gebäude der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr 2024 abgerissen. Doch das hindert sie nicht daran, am gleichen Standort nun den Grundstein für ihren Neubau zu legen. Und das wurde ordentlich gefeiert.

Zwischen Sonne und Beton steht er auf unscheinbaren Holzpaletten: der Grundstein für den Neubau der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr. Nachdem vor bald einem Jahr der erste Spatenstich für das neue Gebäude gemacht wurde, nimmt die Baustelle nun langsam Gestalt an.







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