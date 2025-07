Im Jahr 2027 soll in Mayschoß das neue Gebäude der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr seine Pforten öffnen. Dass hierzu der erste Spatenstich genau am Gedenktag der Ahrtalflut vor vier Jahren erfolgt ist, ist für Dirk Stephan, Vorstandschef der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, und Mirco Burkardt, stellvertretender Vorstandschef der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, ein Zeichen der Hoffnung und ein positiver Schritt in die Zukunft.

Neues Gebäude soll nachhaltig werden

„Der heutige Tag steht symbolisch für Aufbruch, Mut und Zusammenhalt“, sagt Dirk Stephan. „Der Tag soll verbinden und zeigen, dass wir die Flutkatastrophe hinter uns lassen und natürlich nach vorn in die Zukunft blicken und mit einem neuen Gebäudekomplex arbeiten können.“ Bis Mitte 2027 wird die nach eigenen Angaben älteste Winzergenossenschaft der Welt für rund 21 Millionen Euro einen repräsentativen Gebäudekomplex bekommen, der im linken Flügel Weinboutique, Veranstaltungsräume und eine einladende Dachterrasse sowie im rechten Flügel die Verwaltung, ein Bistro und eine zur Ahr hin geöffnete Außenterrasse umfasst.

Die neuen Gebäude sollen sich zukunftsweisend durch Nachhaltigkeit ausweisen. So wird die Dachfläche begrünt sein und damit auch als Regenrückhaltebecken dienen. Auch sollen die Gebäude dann ans Nahwärmenetz Mayschoß angeschlossen werden. Planung und Durchführung des Baus liegen in den Händen der beiden Architekten Marco Hoffmann und Angelina Thul vom Wittlicher Architektenbüro Mh.architekten.

i An dieser Stelle wird das neue Gebäude entstehen. Eberhard Thomas Müller

„Wir sehen es als Chance, alles in Ruhe erneuern zu können, was sonst nicht möglich gewesen wäre“, sagt Armin Cossmann, ehrenamtlicher Vorstand der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr. Bis auf den technischen Betrieb muss alles neu aufgebaut werden, betont Mirco Burkardt, „wobei der historische Weinkeller weiterhin Bestandteil der Genossenschaft ist. Dieser war bei der Flut zwar komplett vollgelaufen, aber schon heute finden dort wieder Führungen statt.“

„ Wenn es der Winzergenossenschaft gut geht, geht es auch der Gemeinde gut. „

Frank Auvera, Bürgermeister von Mayschoß

Die Tradition wird fortgesetzt, wobei die Baumaßnahmen einen Neubeginn setzen. So waren auch Bürgermeister Dominik Gieler für die Verbandsgemeinde Altenahr und Frank-Wolfgang Auvera, Ortsbürgermeister von Mayschoß, zum ersten Spatenstich gekommen. Für Dominik Gieler ist die Winzergenossenschaft „ein großer Arbeitgeber. Da ist es ein wichtiges Zeichen, dass hier in Mayschoß das größte Bauvorhaben startet. Ich freue mich sehr für die Gemeinde und für die Region.“ Ebenso ist es für Frank Auvera eine Freude, „dass das Bauwerk in der Gemeinde in Angriff genommen wird. Die Winzergenossenschaft und die Gemeinde bilden eine Symbiose. Wenn es der Winzergenossenschaft gut geht, geht es auch der Gemeinde gut.“

i Jubel beim Spatenstich, denn so geht es in Mayschoß mit großen Schritten in die Zukunft. Eberhard Thomas Müller

Verkauf ist derzeit im Lager- und Versandbereich untergebracht

Mit viel Energie arbeite die Winzergenossenschaft an der Zukunft, so Dirk Stephan, Vorstandschef der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr: „Wir haben beim Wiederaufbau schon viele Dinge umsetzen können. Zwei Vinotheken in Altenahr und Walporzheim konnten wir wiederherstellen. Weiterhin haben wir eine Versandhalle aufgebaut, die wir auch schon jetzt als provisorische Vinothek nutzen.“

Seit einem Jahr und noch für zwei weitere Jahre ist der Verkauf ansprechend im Lager- und Versandbereich untergebracht. „Genossenschaftlich organisiert geht das deutlich schneller von der Hand“, weiß Thomas Solbach, ehrenamtlicher Aufsichtsrat. „Und wir würden uns freuen, wenn die Kommunen nachziehen.“ Damit der Abschluss der Arbeiten und die Einweihung des neuen Winzergenossenschaftsgebäudes auch tatsächlich Mitte 2027 erfolgen können, wird Mitte dieser Woche die Baustelle eingerichtet, sodass die Firma Mika-Bau GmbH zeitnah mit den Bauarbeiten beginnen kann.