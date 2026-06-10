Bilanz nach Weinfrühling 2026
Winzer sind zufrieden, doch Musik muss nicht sein
Viele, viele Gäste nutzten in diesem Jahr die Ahrtalbahn, um zum Weinfrühling an die Mittelahr zu gelangen.
Viele, viele Gäste nutzten in diesem Jahr die Ahrtalbahn, um zum Weinfrühling an die Mittelahr zu gelangen.
Thomas Weber

Nach dem Weinfrühling ist vor dem Weinherbst an der Mittelahr. Tausende Besucher kamen dafür ins Ahrtal, zum Leid manche Anwohner und zur Freude der Veranstalter. Welche Bilanz ziehen die Winzer?

Lesezeit 2 Minuten
Zehntausende von Besuchern nutzten in diesem Jahr den Weinfrühling Mittelahr, um über den Rotweinwanderweg von Dernau nach Altenahr zu laufen und unterwegs an verschiedenen Ständen heimischer Weingüter Ahrweine zu genießen. Nach einigen Anwohnern, die sich von lauter Musik und unschönen Begleiterscheinungen gestört fühlen, und den Veranstaltern, die von dem diesjährigen Erfolg begeistert sind, haben wir Winzer aus jedem der Veranstaltungsorte ...

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerGastronomie

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