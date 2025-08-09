Weniger Alkohol und trotzdem spannend. Das ist momentan der Getränketrend. In Reifferscheid erzeugt der Winzer Paul Hartung mit einem besonderen Sekt und einer Kombucha-Kreation Alternativen, die den Nerv des Zeitgeschmacks treffen dürften.

Es zischt und schäumt, wenn Paul Hartung aus Reifferscheid eine seiner Flaschen öffnet. In ihnen gärt ein besonderes Produkt: Eifelsekt. Die Zutaten: Rheinischer Bohnapfel und Quitte, gereift auf einer privaten Streuobstwiese in Nohn. Noch steckt sein Projekt im Hobbystadium. Doch schon bald will er die Produktion als Start-up-Betrieb professionell aufziehen.

i Es schäumt und zischt. Paul Hartung setzt für seinen Eifelsekt auf Grundzutaten aus der Eifel. Sie wachsen auf einem Streuobstwiesengrundstück in Nohn, wo er auch Solarisreben kultiviert. Beate Au

Weniger Alkohol als ein normaler Sekt, authentische Grundprodukte, Regionalität – die Idee von Paul Hartung bedient einen Trend, ebenso wie seine prickelnde Kombucha-Kreation aus Laostee, Zitronenverbene und Quitte, die ohne Promille auskommt. Hartung ist ein Winzer, der in der Eifel angekommen ist und andere, ungewöhnliche Wege geht.

i Der Rheinische Bohnapfel prägt in Kombination mit Quitte das Aroma einer spritzigen Kreation. Beate Au

„Da hat mich das Weinfieber gepackt.“

Paul Hartung über seinen Weg zum Winzer

Der Weg in den Kreis Ahrweiler und auch zu seiner Berufung als Winzer führte über viele Zwischenstationen. Geboren und aufgewachsen in Papenburg in Niedersachsen, ist er eigentlich ein Nordlicht. Zum Studium der Kulturanthropologie ging er nach Freiburg. Ein Studentenjob führte ihn zu einem Winzer ins Markgräfler Land. „Da hat mich das Weinfieber gepackt. Mir war klar: Das fesselt mich“, erzählt er. Hartung schloss sein Studium ab, machte dann aber eine Ausbildung zum Winzer. Es brachte ihn wieder mit der Natur in Berührung – so wie in der Kindheit. Denn dass der Opa Landwirt war, habe ihn geprägt. Nach zwei Jahren im Weingut habe man ihm gesagt: „Du musst nach Geisenheim.“ Hier studierte er an der Hochschule für Weinbau und Önologie.

i Die Quitten reifen ebenfalls auf dem Wiesengrundstück in der Eifel. Beate Au

Von der Toskana zurück nach Deutschland

Hartung nutzte die Chance zu einem Austausch, der ihn nach Florenz brachte. Er absolvierte schließlich ein Doppelstudium in Weinbau und Önologie mit jeweils einem deutschen und italienischen Abschluss. In der Toskana arbeitete er dann als Weinmacher für Brunello di Montalcino und lernte seine Frau kennen. „Eine Käserin und ein Winzer. Diese Kombination hat gepasst“, sagt er. Doch das Heimweh holte ihn dann zurück nach Deutschland, zunächst nach Winningen, dann ins Ahrtal und schließlich nach Reifferscheid. Seine Frau folgte ihm und leitet heute einen Bioladen in der Nähe von Daun.

Sich neuen Herausforderungen zu stellen, das war und blieb der Anspruch von Paul Hartung, sei es in den Steillagen von Winningen, wo er in dem Betrieb auch die Versektung kennenlernte, oder an der Ahr. Dem Schritt, sich selbstständig zu machen, gingen erste Erfahrungen in Winningen voraus, wo er im Nebengewerbe bereits Wein und Sekt mit Trauben aus einem gepachteten Weinberg produzierte. Nun hat er in Dernau zwei Weinberge gepachtet und wird in diesem Jahr die ersten Spätburgundertrauben ernten. Verarbeiten kann er den Wein bei einem befreundeten Winzer an der Ahr. Infrastruktur zur Herstellung, in der er sich einmietet. Zwei Barriquefässer liegen aber auch im Kartoffelkeller des Anwesens einer Freundin, auf deren Grundstück in Nohn auch die Apfel- und Quittenbäume wachsen, bereit.

i Nach der Methode Champenoise produziert Paul Hartung seinen Sekt in noch überschaubaren Mengen in einem Kellerraum. Beate Au

Wie aus Eifeler Obst Sekt wird

Doch das spannendste Projekt ist seit 2022 die Verwandlung von Eifeler Obst in Schaumwein. In ihm stecke der Geschmack von Früchten, die unter harschen Bedingungen gewachsen sind. „Ich habe mich für den Rheinischen Bohnapfel entschieden, weil er für die Süße sorgt. Die Quitte gibt ein exotisches und fruchtiges Aroma dazu, und das so intensiv, dass ihr Anteil nur 10 bis 20 Prozent ausmacht“, so Hartung. Bis jetzt war es nur ein privates Projekt mit einer Menge von rund 50 Litern pro Jahr. Nun möchte er einen Ort finden, um es zu vermarkten. Er ist auf dem Sprung und hat einen Ort im Gewerbegebiet von Wiesbaum in der Vulkaneifel im Fokus. Außerdem stehe er in engem Kontakt mit den Wirtschaftsförderern dieser Region, die Start-ups fördern. Die Zeit bis zum Start will er nutzen, um an Rezepten zu feilen.

i Die Kombucha-Kreation ist ebenfalls ein Ergebnis seiner Experimente mit besonderen Zutaten. Beate Au

Es gärt im Kartoffelkeller

Mit der Lese in seinen Weinbergen kollidiert die Obsternte nicht, denn sie läuft einen Monat später. Danach wandern die Früchte in die mobile Saftpresse. Mit dem fertigen Saft geht es dann in den ehemaligen Kartoffelkeller nach Nohn, wo das Obst gären darf. „Ich setze bevorzugt auf eine Gärung mit natürlichen Hefen“, so Hartung. Das kann bis zum nächsten Frühjahr dauern, dann setzen sich die Hefen ab und müssen von der klaren Flüssigkeit getrennt werden. Im Sommer wird dann die zweite Flaschengärung eingeleitet – mit Zuckerzusatz als Nahrung für die Hefen. Die mit Kronkorken verschlossenen Flaschen müssen nun nach der Methode Champenoise gerüttelt werden, bis sie schließlich degorgiert werden.

i Paul Hartung im Apfelparadies auf dem Grundstück einer Freundin in der Eifel. Beate Au

Experimentierfreudigkeit steckt in dem Winzer. In Nohn hat er 50 Stöcke Solaris gepflanzt – eine Rebsorte, die sehr früh reif wird. Wein aus der Eifel? Paul Hartung probiert es aus und freut sich über die ersten Trauben. Mittendrin im Versuchs-Miniwingert wächst Wegwarte – ein Anzeiger für kalkhaltige Böden. In zwei Jahren will er den ersten Wein hier ernten.

Und dann gibt es noch seinen Kombuchadrink mit der Kombination aus Quitte, Zitronenverbene und Tee aus Laos. Hier lässt er ein Bakterien-Hefegemisch für sich arbeiten. Mikroorganismen verwandeln mittels Fermentation Zucker zu Milch- und Essigsäuren unter Bildung von Kohlensäure, die anschließend für das Prickeln auf der Zunge sorgt. „Es ist eine alkoholfreie Alternative zum Sekt, die zu jedem Menü passt“, so Hartung. Und er hofft, dass alkoholfrei, fermentiert und regional den Geschmacksnerv der Zeit trifft.