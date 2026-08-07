Hitze erfordert frühe Lese
Winzer im Ahrtal hoffen auf „traumhaften Rotwein“
Auch wenn die Lese am Rotweinwanderweg in diesem Jahr wegen der anauernden Hitze deutlich früher beginnt: Wenn in den kommenden
Auch wenn die Lese am Rotweinwanderweg in diesem Jahr wegen der anauernden Hitze deutlich früher beginnt: Wenn in den kommenden zwei Wochen nichts Unvorhergesehenes kommt, rechnen Winzer im Ahrtal mit einem sehr guten Rotweinjahr.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Kleinere Trauben, doch sehr gute Qualität beim Rotwein: Wenn das Wetter keine Überraschungen bringt, sind Winzer aus dem Ahrtal optimistisch, was das Weinjahr 2026 angeht. Doch die Hitze bringt auch einige Nachteile.

Lesezeit 3 Minuten
Für die Jungfelder sei der diesjährige Sommer mit seiner Hitze eine Katastrophe, weiß der Altenahrer Winzer Lukas Sermann und spricht hier auch als Vorsitzender des Vereins Ahrwein. Doch ältere Reben kämen mit ihren tiefen Wurzeln mit der Witterung zurecht, ist er sich mit Gerd Josten vom Weingut Mönchberger Hof in Mayschoß und Peter Lingen vom gleichnamigen Weingut in Bad Neuenahr-Ahrweiler einig.
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