Kleinere Trauben, doch sehr gute Qualität beim Rotwein: Wenn das Wetter keine Überraschungen bringt, sind Winzer aus dem Ahrtal optimistisch, was das Weinjahr 2026 angeht. Doch die Hitze bringt auch einige Nachteile.
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Für die Jungfelder sei der diesjährige Sommer mit seiner Hitze eine Katastrophe, weiß der Altenahrer Winzer Lukas Sermann und spricht hier auch als Vorsitzender des Vereins Ahrwein. Doch ältere Reben kämen mit ihren tiefen Wurzeln mit der Witterung zurecht, ist er sich mit Gerd Josten vom Weingut Mönchberger Hof in Mayschoß und Peter Lingen vom gleichnamigen Weingut in Bad Neuenahr-Ahrweiler einig.