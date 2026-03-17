Landtagswahl am 22. März 2026 Winzer fordern politische Unterstützung im Ahrtal Judith Schumacher 17.03.2026, 19:00 Uhr

i Der Winzer Lukas Sermann aus Altenahr ist auch Vorsitzender des Vereins Ahrwein. Jan van Beek

Im Vorfeld der Landtagswahl am 22. März haben wir verschiedene Berufsgruppen gefragt, welche Themen für sie bei der Wahl wichtig sind. Von welchen Faktoren wird ihre Wahlentscheidung geprägt? Heute: die Winzer.

Lukas Sermann, Winzer in Altenahr und Vorsitzender des Vereins Ahrwein, äußert sich als ein Vertreter seiner Berufsgruppe zu wichtigen Fragen im Vorfeld der Landtagswahl. Er erläutert die Probleme, die die Winzer beschäftigen, sowie Forderungen und Missstände, die seiner Ansicht nach von der neuen Regierung angegangen werden sollten.







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