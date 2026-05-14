Auch die Grafschaft beschäftigt sich mit der Ausweisung von Vorbehaltsflächen und Vorrangflächen für die Windkraft. Im Bauausschuss ist nun über Änderungen informiert worden.
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Kann im Rahmen der Energiewende in der Grafschaft Strom aus Windkraft produziert werden? Nach aktuellem Stand eher nicht. Denn wie andere Ahrkreis-Kommunen auch, hat die Verwaltung der Gemeinde Grafschaft fristgerecht eine Stellungnahme im Rahmen der zweiten Offenlage zur Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald zum Kapitel der Energiegewinnung und -versorgung abgegeben.