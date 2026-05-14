Unklare Lage durch das Radom Windenergie aus der Grafschaft dürfte schwierig werden Thomas Weber 14.05.2026, 16:00 Uhr

i Sichtbeziehungen zum Berkumer TIRA-Radar gibt es aus der Grafschaft viele, bestimmt bei Windrädern mit aktuell bis zu 370 Metern Höhe. Thomas Weber

Auch die Grafschaft beschäftigt sich mit der Ausweisung von Vorbehaltsflächen und Vorrangflächen für die Windkraft. Im Bauausschuss ist nun über Änderungen informiert worden.

Kann im Rahmen der Energiewende in der Grafschaft Strom aus Windkraft produziert werden? Nach aktuellem Stand eher nicht. Denn wie andere Ahrkreis-Kommunen auch, hat die Verwaltung der Gemeinde Grafschaft fristgerecht eine Stellungnahme im Rahmen der zweiten Offenlage zur Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald zum Kapitel der Energiegewinnung und -versorgung abgegeben.







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