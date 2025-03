Wer es selbst erlebt hat, weiß, wie ärgerlich das ist: eine Wildschweinrotte, die den eigenen Garten verwüstet. In Remagen spricht man jetzt sogar von einer „Plage“.

Drei „Besuche“ innerhalb von zwei Wochen

Im konkreten Fall geht es um die Anwohner der Straße „Auf der Neide“. Der Garten von Peter D. Möbius ist im Februar total verwüstet worden. „Innerhalb von zwei Wochen waren die Wildschweine dreimal da. Das ist furchtbar. Die ganze Gegend hier ist betroffen, alle Gärten sind umgegraben“, berichtet er im Gespräch mit unserer Zeitung. Besonders ärgert es ihn, dass, wie er sagt, Privatleute keine Ansprüche geltend machen könnten. „Wir werden im Regen stehen gelassen. Als Privatmann hängt in der Luft“, echauffiert er sich.

i Der verwüstete Garten des Remageners Peter D. Möbius: Im Februar waren die Wildschweine innerhalb von zwei Wochen dreimal da. Peter D. Möbius

Aktuell umgibt sein Grundstück nur eine Hecke. „Ein Zaun müsste mindestens zwei Meter hoch sein“, so Möbius. Und das könne schnell sehr teuer werden, sagt er. „ Es ist uns unverständlich, warum dem massenhaften Eindringen der Tiere in Hausgärten von zuständigen Stellen kein Widerstand geleistet wird – sei es durch finanzielle Zuwendungen an Geschädigte für die Beseitigung der Schäden oder durch finanzielle Zuschüsse zur Errichtung von geeigneten Metallzäunen“, meint Möbius und ergänzt: „Die Errichtung von Weidezäunen zum Schutz vor Wolfsattacken wird meines Wissens doch auch gefördert.“

Wildschweinschäden im Garten gehören nicht standardmäßig zum Umfang der versicherten Gefahren in der Wohngebäudeversicherung.

Kathrin Jarosch, Sprecherin des Gesamtverbands der Versicherer

Im rheinland-pfälzischen Landesjagdgesetz heißt es dazu: „Weinberge, Gärten, Obstgärten, Baumschulen, Alleen, einzeln stehende Bäume sowie Forstkulturen anderer als der im Jagdbezirk vorkommenden Hauptholzarten und Freilandpflanzungen von Garten- oder hochwertigen Handelsgewächsen gelten als Sonderkulturen im Sinne dieses Gesetzes. Wildschaden, der an Sonderkulturen entsteht, wird nicht ersetzt, wenn die Herstellung von üblichen Schutzvorrichtungen unterblieben ist, die unter gewöhnlichen Umständen zur Abwendung des Schadens ausreichen.“

Jagd gestaltet sich aktuell laut Pächter sehr schwierig

Mieter indes haben sehr wohl Anspruch auf einen Zaun, der die Tiere fernhält. Aber gibt es für Eigentümer zumindest einen entsprechenden Versicherungsschutz? Auf Anfrage unserer Zeitung teilt Kathrin Jarosch, Sprecherin des Gesamtverbands der Versicherer, mit: „ Wildschweinschäden im Garten gehören nicht standardmäßig zum Umfang der versicherten Gefahren in der Wohngebäudeversicherung. Es kann aber durchaus Anbieter am Markt geben, die die Folgen eines Wildschweinschadens, etwa die Kosten für die Wiederbepflanzung des Gartens, absichern.“

Peter D. Möbius sieht auch die Jäger in der Pflicht. „Dass die nicht so viele Wildschweine schießen, kann nicht sein“, sagt er. Dazu meint Jagdpächter Paul Wieland aus Sinzig auf Anfrage unserer Zeitung: „Bei der letzten Treibjagd im November sind in dem Gebiet keine Sauen vorgekommen, weil ein Wolf im Treiben war.“ Weder in Remagen noch in Sinzig beziehungsweise Bad Bodendorf habe es Schwarzwild gegeben. „Dass Sauen da sind, ist nicht zu bestreiten“, räumt Wieland ein. Allerdings sei die Jagd im Moment sehr schwierig, da die Bachen alle führen würden, also Frischlinge haben, und dadurch Schonzeit hätten. „Die Menschen müssen lernen, mit den Tieren zu leben – auch wenn das mal nicht so toll ist“, betont der zuständige Jagdpächter.

i Noch eine Ansicht des verwüsteten Gartens von Peter D. Möbius. Peter D. Möbius

Von einer „Wildschweinplage“ zu sprechen, hält Paul Wieland schon für etwas übertrieben. „Ich habe die Jagd jetzt im zweiten Jahr und den Wildschaden gegen null heruntergefahren“, bilanziert er. „Die Leute wollen in der Natur leben, aber wenn die Natur nicht das macht, was sie soll, ist das Geheule groß“, so Wieland. Wenn man einen Garten habe und nicht wolle, dass die Sauen einen Schaden anrichten, müsse man das Grundstück mit einem Elektrozaun schützen oder eben einen massiven Zaun bauen, meint er.

Einen Grund, warum sich die Situation gegenüber früher verändert hat, sieht Wieland im Klimawandel. „Der Lebensraum wird immer kleiner und der Zuwachs der Population durch den Klimawandel stark begünstigt“, erläutert er. „Und dann kommt der Wolf noch hinzu“, nennt Wieland einen weiteren Grund für die aktuelle Lage.