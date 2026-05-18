Chefin Tessa von Lüdinghausen Wildpark Rolandseck: Wo Frischlinge zum Job gehören Maja Wagener 18.05.2026, 19:00 Uhr

i Die niedlichen Frischlinge ziehen im Frühjahr besonders die Kinder an den Zaun des Wildschweingeheges. Maja Wagener

Seit 1971 gibt es den Wald- und Wildpark Rolandseck, nur einen Katzensprung von der belebten B9 entfernt. Tessa von Lüdinghausen leitet den Park, den ihr Großvater gegründet hat. Dabei hatte sie, wie schon ihr Vater, beruflich etwas ganz anderes vor.

Wohlig grunzend liegt das große Wildschwein in seinem Gehege und streckt Tessa von Lüdinghausen seine Seite entgegen. Die Geschäftsführerin des Wald- und Wildparks Rolandseck krault das borstige Tier, das die Zuwendung sichtlich genießt. Nur sie allein darf so nah an die gefährlichen Tiere heran, die Menschen angreifen können – besonders, wenn sie Junge haben.







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