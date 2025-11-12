Jagdpächter ist alarmiert Wildkamera hat mutmaßlich Wolf bei Remagen abgelichtet Judith Schumacher 12.11.2025, 18:00 Uhr

i Ob es sich hier um einen Wolf handelt, konnte nicht genau bestimmt werden. Paul Wieland

Ein Jagdpächter will in seinem Revier bei Remagen mit seiner Wildkamera einen Wolf fotografiert haben. Um einen gesicherten Nachweis handelt es sich bei den Bildern allerdings nicht.

„Der Wolf ist wieder da“, kam Anfang der Woche die Nachricht von Remagens Jagdpächter Paul Wieland. Seit vielen Jahren beobachtet er sein Revier genau und hat Wildkameras installiert. Offenbar ist ihm nun, fast genau ein Jahr nachdem in Remagen „Auf Kirres“ von Anwohnern eine Wolfssichtung gemeldet wurde, Gevatter Isegrim vor die Linse getappt.







