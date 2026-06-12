An B257 bei Kalenborn Wilde Müllkippe beschäftigt Straßenmeisterei Sinzig Maja Wagener 12.06.2026, 09:00 Uhr

i Es scheint, als hätte jemand seinen privaten Müll nach einer Küchenrenovierung in einer Parkbucht an der B257 nahe Kalenborn abgeladen. Maja Wagener

Eine besonders unschöne Müllhalde verunstaltete den Parkplatz an der B257 zwischen Kalenborn und Altenahr. Inzwischen beseitigt, verrät der Landesbetrieb Mobilität, wer dafür zuständig ist und was passiert, wenn der Verursacher festgestellt wird.

Zwei Big Bags liegen in einer Parkbucht an der B257 zwischen Altenahr und Kalenborn, ein Küchenschrank, dazu ein Sack mit abgelösten Tapeten und Pappkartons von Esszimmerstühlen. Auch eine Mikrowelle wurde auf dem Rastplatz entsorgt, der idyllisch von Wald umgeben ist.







Artikel teilen

Artikel teilen