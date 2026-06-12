An B257 bei Kalenborn
Wilde Müllkippe beschäftigt Straßenmeisterei Sinzig
Es scheint, als hätte jemand seinen privaten Müll nach einer Küchenrenovierung in einer Parkbucht an der B257 nahe Kalenborn abg
Es scheint, als hätte jemand seinen privaten Müll nach einer Küchenrenovierung in einer Parkbucht an der B257 nahe Kalenborn abgeladen.
Maja Wagener

Eine besonders unschöne Müllhalde verunstaltete den Parkplatz an der B257 zwischen Kalenborn und Altenahr. Inzwischen beseitigt, verrät der Landesbetrieb Mobilität, wer dafür zuständig ist und was passiert, wenn der Verursacher festgestellt wird.

Lesezeit 1 Minute
Zwei Big Bags liegen in einer Parkbucht an der B257 zwischen Altenahr und Kalenborn, ein Küchenschrank, dazu ein Sack mit abgelösten Tapeten und Pappkartons von Esszimmerstühlen. Auch eine Mikrowelle wurde auf dem Rastplatz entsorgt, der idyllisch von Wald umgeben ist.

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