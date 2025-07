„Dieser Chor ist ein Geschenk“, sagt Andreas Dietl über seinen im April 2023 gegründeten neuen „Chor ConTakt“, der mittlerweile rund 100 Mitglieder in sich vereint. Der Name ist sehr bewusst gewählt und soll in vielerlei Hinsicht für Offenheit stehen. „Natürlich muss im Chor zuvorderst das Musikalische stimmen, gleichzeitig muss jeder auch offen sein gegenüber Neuem, den anderen und deren Fähigkeiten und neuen Kontakten sowie dem Liedgut. Es liegt mir am Herzen, dass die Mitglieder über die Proben hinaus auch als Gemeinschaft Kontakt halten“, erklärt der Musikschullehrer am Sinziger Rheingymnasium und studierter Kirchenmusiker und Organist.

„Wir haben sogar zwei Fälle, in denen die Oma, die Mutter und die Tochter mit singen.“

Andreas Dietl, Chorleiter

Mittlerweile nehmen manche Mitglieder weite Wege auf sich, um hier mitsingen zu können, neben Sinzig und den Ortsteilen kommen einige aus dem Bonner Raum bis hin zur Grafschaft und aus Richtung Niederzissen. Die Truppe ist bunt gemischt. Es sind Sänger im Alter zwischen 20 bis über 70 Jahre dabei. „Wir haben sogar zwei Fälle, in denen die Oma, die Mutter und die Tochter mit singen. Der Chor ist sehr heterogen sowohl was die Leute selbst als auch was ihre Fähigkeiten angeht. Manche haben tatsächlich Soloqualitäten, andere kaum Chorerfahrung“, freut sich Andreas Dietl, der zuvor 15 Jahre lang den Kirchenchor Westum geleitet und vor 25 Jahren den Schulchor des Rhein-Gymnasiums wiederbelebt hatte.

„Ich habe aus verschiedensten Kreisen immer wieder das Bedürfnis nach gemeinschaftlichem Singen verspürt.“

Chorleiter Andreas Dietl

„Ich habe aus verschiedensten Kreisen immer wieder das Bedürfnis nach gemeinschaftlichem Singen verspürt. Es fehlte aber ein Angebot für diejenigen, die noch keine Heimat in den bestehenden Chören und Vereinen gefunden haben. Es fehlte ihnen an einem Identifikationsangebot“, so Dietl. Als sich die Möglichkeit bot, im Saal des Pfarrheims St. Peter Sinzig samt Flügel zu proben, waren aus dem Stand heraus bei der ersten Probe des Chores Contakt fast 50 Leute nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda anwesend.

i Das Chorkonzert in der Kirche in Bad Bodendorf. Martin Gausmann

„Wir haben schon stark angefangen, sind aber dann noch angewachsen. Es ist nicht immer leicht, alle unter einen Hut zu bringen, aber bei den Proben im Pfarrheim sind wir im Schnitt 60 Personen“, sagt der Chorleiter. Das Repertoire ist breit aufgestellt. Felix Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann, Josef Gabriel Reinberger und Johann-Sebastian Bach gehören ebenso dazu wie Werke der Beatles, Reinhard Mey, Pentatonics, John Ritter oder den Rolling Stones. „Jetzt, noch am Anfang stehend, geht es darum, dass die Teilnehmer als Gemeinschaft zusammenwachsen und sich nach und nach ein Repertoire erarbeiten, damit sich der Chor schon bald in der Region musikalisch einbringen kann bei Veranstaltungen, bei Festen, in der Kirche oder bei Konzerten. Es werden mehrstimmige Chorsätze eingeübt, teilweise auch mit Solisten und von Instrumenten begleitet“, so Dietl. Dabei ist die Literaturauswahl vielfältig und stilistisch nicht eingeengt.

i Es gab ein Bedürfnis nach gemeinsamem Singen, weiß Andreas Dietl. Martin Gausmann

Der Chor Contakt hatte bereits begleitende Darbietungen in der Sinziger St.-Peter-Kirche zu Gehör gebracht, trat im Rahmen des Adventsmarktes oder als Gast bei einem Chorjubiläum und zusammen mit den Sinziger Turmbläsern auf. Den ersten Gehversuch im Konzertbereich, bei dem ein abendfüllendes Programm geboten wurde, machte der Chor jetzt in der Bad Bodendorfer Pfarrkirche St. Sebastianus, was vom Publikum sehr gut angenommen wurde. „Das war sozusagen die Generalprobe für ein Konzert, was wir im Herbst in der Koblenzer Jesuitenkirche geben werden“, kündigt Dietl an.

Wer Interesse am Chor hat, kann sich unverbindlich melden, sollte aber im besten Fall schon Chorerfahrung haben. Die Proben finden jeden Montag von 19 Uhr bis 20.30 Uhr unter der Leitung von Andreas Dietl im Großen Saal im Gemeindehaus St. Peter Sinzig statt. Wer Kontakt aufnehmen möchte oder vorab Fragen hat, kann sich melden über die E-Mail-Adresse dietl.musik@web.de