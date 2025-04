Hunderte Gäste erlebten am Ostersonntag in den Weinbergen von Bad Neuenahr das 14. Große Osterfeuer. Dahinter stand in diesem Jahr nicht nur das örtliche Weingut Sonnenberg. „Beide Daumen hoch“, meint Sonnenberg-Winzer Marc Linden nach einem tollen ersten Open-Air-Event der Saison daher auch nicht nur zu Ablauf und Ergebnis. Die langjährigen Organisatoren, Linden und seine Frau Michaela Wolff, sind im Begriff, ihre Weinevents in jüngere Hände anzugeben, das aber ganz allmählich und nicht abrupt. Daher soll sich am Rahmen des Osterfeuers in den kommenden Jahren auch nicht allzu viel ändern.

Ahrtal-Tourismus wird zum Unterstützer

Einen großen Haken gab es im Vorfeld aber doch: Wohl angesichts steigender Eventzahlen in den Ahrtaler Weinbergen verlangt die Kreisverwaltung mittlerweile ein natur- und landschaftsrechtliches Gutachten vor jeder Veranstaltung im Wingert. „Das hätte uns das Genick gebrochen und wir waren kurz davor, das Osterfeuer abzusagen“, so Linden. Unterstützend habe sich der Ahrtal-Tourismus gezeigt, berichtet der Winzer. Deren Nachfrage im Kreishaus ergab, dass ein Osterfeuer im Rahmen der Brauchtumspflege auch ohne ein solches Gutachten, für das die Veranstalter 6000 Euro hätten zahlen müssen, auskomme.

„Das hätte uns das Genick gebrochen und wir waren kurz davor, das Osterfeuer abzusagen .“

Sonnenberg-Winzer Marc Linden zu den neuen Vorgaben der Kreisverwaltung, ein natur- und landschaftsrechtliches Gutachten erstellen zu lassen

Von all dem bekamen die vielen Gäste in der Weinbergslage Schieferlay nichts mit. Sie genossen bei überwiegend schönem Wetter das erste große Fest des Jahres unter freiem Himmel. Gegrilltes und leckerer Ahrwein sorgten für Stimmung unter den Erwachsenen, während sich die Kids mit Stockbrotbacken am Lagerfeuer, Ostereiersuche oder Bastelarbeiten in der Hasenwerkstatt die Zeit vertreiben konnte. Von der Bühne aus sorgten Jürgen Schick und das Duo The Real Safri für Laune. Pfarrer Friedemann Bach griff schließlich zur Fackel und entzündete den Holz- und Reisigberg, um den Winter zu verjagen. Zum zweiten Mal arbeiteten die Osterfeuerveranstalter mit der Bürgervereinigung Hemmessen zusammen. Die stellte in der benachbarten Hütte die WCs zur Verfügung und bot Kaffee und Kuchen an.