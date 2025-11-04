Drei spannende Besonderheiten Wieso Heizen in Liers nach der Flut ungewöhnlich läuft Frank Bugge 04.11.2025, 05:00 Uhr

i Es geht voran – für alle sichtbar durch das Banner, das mitten in Liers von den Ehrenamtlichen des Projektteams aufgestellt wurde. Es informiert über das Projekt Kalte Dorfwärme Hönningen-Liers und das Prinzip der Kalten Nahwärme. Gemeinde Liers/Werner Dreschers. Gde. Liers/ W. Dreschers

Kalte Nahwärme – das ist im Ahrtal nach der Flut nichts Besonderes mehr. Und doch läuft das Heizen in Hönningen-Liers nach der Flut noch einmal anders als anderswo. Was das neue Projekt so außergewöhnlich macht.

Das Projekt Kalte Dorfwärme für den Hönniger Ortsteil Liers hat drei Besonderheiten im Vergleich zu anderen Wärmenetzen im Ahrtal: Zum Ersten konnte die Planung erst durch eine Spende der Kreissparkasse angegangen werden. Zum Zweiten soll die Anlage von einer noch zu gründenden ehrenamtlichen Bürger-Energiegenossenschaft betrieben werden.







