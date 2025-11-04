Wieso Heizen in Liers nach der Flut ungewöhnlich läuft

Kalte Nahwärme – das ist im Ahrtal nach der Flut nichts Besonderes mehr. Und doch läuft das Heizen in Hönningen-Liers nach der Flut noch einmal anders als anderswo. Was das neue Projekt so außergewöhnlich macht.
Lesezeit 2 Minuten
Das Projekt Kalte Dorfwärme für den Hönniger Ortsteil Liers hat drei Besonderheiten im Vergleich zu anderen Wärmenetzen im Ahrtal: Zum Ersten konnte die Planung erst durch eine Spende der Kreissparkasse angegangen werden. Zum Zweiten soll die Anlage von einer noch zu gründenden ehrenamtlichen Bürger-Energiegenossenschaft betrieben werden.