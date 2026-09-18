Rekordzeiten und Prototypen Wieso gerade Xiaomi ins Ringwerk am Nürburgring kommt Celina de Cuveland 18.09.2026, 13:00 Uhr

i Das Ringwerk am Nürburgring Sascha Ditscher (Archiv). dpa

Der chinesische Hersteller von Unterhaltungselektronik Xiaomi zieht an den Nürburgring, denn das Unternehmen setzt auch auf E-Autos. Und mit denen hält es schon Streckenrekorde auf dem Ring. Wieso es zu der Entscheidung für Xiaomi kam.

Der erste Industriepartner, der Ausstellungs-, Entwicklungs- und Werkstattflächen im neu konzipierten Ringwerk am Nürburgring bespielen wird, kommt aus China. In einer Pressemitteilung hatte die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG das Tech-Unternehmen Xiaomi als ersten Mieter bekannt gegeben.







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