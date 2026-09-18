Rekordzeiten und Prototypen
Wieso gerade Xiaomi ins Ringwerk am Nürburgring kommt
Das Ringwerk am Nürburgring
Das Ringwerk am Nürburgring
Sascha Ditscher (Archiv). dpa

Der chinesische Hersteller von Unterhaltungselektronik Xiaomi zieht an den Nürburgring, denn das Unternehmen setzt auch auf E-Autos. Und mit denen hält es schon Streckenrekorde auf dem Ring. Wieso es zu der Entscheidung für Xiaomi kam.

Lesezeit 2 Minuten
Der erste Industriepartner, der Ausstellungs-, Entwicklungs- und Werkstattflächen im neu konzipierten Ringwerk am Nürburgring bespielen wird, kommt aus China. In einer Pressemitteilung hatte die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG das Tech-Unternehmen Xiaomi als ersten Mieter bekannt gegeben.
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