Leben an der B9
Wieso die Avia Tankstelle in Bad Breisig so beliebt war
Seit einiger Zeit ist die Avia Tankstelle in Bad Breisig geschlossen. Nach Auskunft des bisherigen Pächters soll aber ein Nachfolger in Sicht sein.
Martin Ingenhoven

Die B9 ist Durchfahrtsstraße, aber auch Lebensader und Streitpunkt der Rheinstädte im Kreis Ahrweiler. Wir schauen auf das Leben an der Bundesstraße. Heute geht es darum, warum die kürzlich geschlossene Avia-Tankstelle in Bad Breisig so beliebt war.

Ganz gleich, wie es mit der seit Kurzem geschlossenen 24–Stunden-Tankstelle an der B9 weitergeht, schon jetzt ist klar: Viele Autofahrer trauern der kleinen Tankstelle hinterher. Denn ihre Besonderheit war gerade für Pendler ungemein praktisch, konnte man hier doch rund um die Uhr tanken.

