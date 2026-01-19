Wer kürzlich auf der B9 unterwegs war, dem dürfte aufgefallen sein, dass die große Avia Tankstelle in Bad Breisig geschlossen ist. Wir erläutern die Hintergründe dazu.
Sie war eine praktische Sache für Autofahrer auf dem Weg von Koblenz nach Bonn – die Avia Tankstelle an der B9, Zehnerstraße 16. Ihre Besonderheit: Als Avia Xpress-Tankstelle konnten Autofahrer hier rund um die Uhr tanken und an einem Automaten bezahlen – und das zu Preisen, die viele Autofahrer als sehr günstig lobten.