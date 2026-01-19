Leben an der B9 Wieso Avia Tankstelle in Bad Breisig geschlossen ist Martin Ingenhoven 19.01.2026, 16:15 Uhr

i Seit einiger Zeit ist die Avia Tankstelle in Bad Breisig geschlossen. Nach Auskunft des bisherigen Pächters soll aber ein Nachfolger in Sicht sein. Martin Ingenhoven

Wer kürzlich auf der B9 unterwegs war, dem dürfte aufgefallen sein, dass die große Avia Tankstelle in Bad Breisig geschlossen ist. Wir erläutern die Hintergründe dazu.

Sie war eine praktische Sache für Autofahrer auf dem Weg von Koblenz nach Bonn – die Avia Tankstelle an der B9, Zehnerstraße 16. Ihre Besonderheit: Als Avia Xpress-Tankstelle konnten Autofahrer hier rund um die Uhr tanken und an einem Automaten bezahlen – und das zu Preisen, die viele Autofahrer als sehr günstig lobten.







