460 Aktive im Zug Wiesemscheider Jecken ziehen nachts um die Straßen 02.03.2025, 13:00 Uhr

i Auf dem Wiesemscheidener Nachtzug verkleiden sich die Teilnehmer und Zuschauer in bunten sowie kreativen Kostümen. Lichterketten werten natürlich jedes Kostüm zu der späten Stunde auf. Michael Illjes

Es wurde geschunkelt, getanzt und gelacht. Im vergangenen Jahr feierte der Nachtzug in Wiesemscheid seine erfolgreiche Premiere – logischerweise setzte sich der Zug daher auch am vergangenen Freitag zur späten Stunde wieder in Bewegung.

Endlich ist es so weit. Der Nachtzug in Wiesemscheid rollt durch die Straßen. Im vergangenen Jahr feierte der Nachtzug in dem idyllisch gelegenen Ort mit knapp 250 Einwohnern seine Premiere – und das mit Erfolg: 22 Gruppen, mehr als 400 Aktive und Hunderte Zuschauer waren in die närrischen Feierlichkeiten eingebunden.

