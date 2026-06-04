Parks Bad Neuenahr-Ahrweiler Wiederaufbau: So ist der Stand bei den Parkanlagen Lars Tenorth 04.06.2026, 12:00 Uhr

i So sieht der Blick auf den Dahliengarten derzeit aus. Der aktuelle Zustand ist provisorisch. Hier sollen nach und nach auch Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Lars Tenorth

Bis der Kurpark fertiggestellt ist, wird es noch dauern. Doch wie sieht es bei den weiteren Parks aus, die durch die Flut beschädigt wurden? Im Blickpunkt stehen nun der Kaiserin-Auguste-Viktoria-Park sowie der Rosengarten und Dahliengarten.

Viele Parks in Bad Neuenahr-Ahrweiler, abseits vom Kurpark, die durch die Flut 2021 stark beschädigt wurden, sehen inzwischen wieder deutlich einladender und idyllischer aus. Unsere Zeitung hat bei der Stadtverwaltung nachgefragt, was noch getan werden muss und wie der Stand bei folgenden Anlagen ist: Kaiserin-Auguste-Viktoria-Park, der Dahliengarten sowie der Rosengarten.







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