Die vom Hochwasser beschädigte Sebastianstraße wird klimaresilient neu aufgebaut. Technik, mehr Grün sowie verbesserte Rad- und Busverbindungen sollen die Kurstadt fit für Hitze und Verkehr machen.
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Über eine Distanz von 1,3 Kilometern soll die Sebastianstraße auf Empfehlung des Bau- und Planungsausschusses in absehbarer Zeit als verkehrswichtige innerörtliche Verbindungsstraße in West-Ost-Richtung flutbedingt wiederhergestellt werden. Die Strecke reicht vom Verkehrskreisel an der Wilhelmstraße/Sebastianstraße am Mittelzentrum bis zur Hemmessener Straße in Bad Neuenahr.