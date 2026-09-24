Dürreschutz in Bad Neuenahr Wiederaufbau: Sebastianstraße wird klimaresilient Jochen Tarrach 24.09.2026, 12:00 Uhr

i Von Ost nach West verlaufend ist die Sebastianstraße eine der zentralen Verkehrsachsen der Stadt. Jochen Tarrach

Die vom Hochwasser beschädigte Sebastianstraße wird klimaresilient neu aufgebaut. Technik, mehr Grün sowie verbesserte Rad- und Busverbindungen sollen die Kurstadt fit für Hitze und Verkehr machen.

Über eine Distanz von 1,3 Kilometern soll die Sebastianstraße auf Empfehlung des Bau- und Planungsausschusses in absehbarer Zeit als verkehrswichtige innerörtliche Verbindungsstraße in West-Ost-Richtung flutbedingt wiederhergestellt werden. Die Strecke reicht vom Verkehrskreisel an der Wilhelmstraße/Sebastianstraße am Mittelzentrum bis zur Hemmessener Straße in Bad Neuenahr.







Artikel teilen

Artikel teilen