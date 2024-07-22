Architekt und "Seelsorger" zugleich - 670 Unterschriften gesammelt - Hoffnung liegt auf dem neuen Ministerpräsidenten
Wiederaufbau: Schulder wollen „ihren“ Bauberater behalten
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Wollen ihren Bauberater in Schuld behalten: Margret Radermacher (links), Heiner Engel und Renate Petry. Zu diesem Zweck haben die drei Engagierten binnen zwei Monaten rund 670 Unterschriften gesammelt.
Claudia Voß

„Ohne ihn hätte ich den Wiederaufbau nicht geschafft“, ist Margret Radermacher überzeugt. Bei der Ahrflut war ihr Fachwerkhaus in Schuld stark zerstört worden. Nun ist das meiste geschafft. Zwar wird es wohl noch dauern, bis auch die letzten Schäden beseitigt sind, doch dass Radermacher überhaupt so weit mit der Sanierung gekommen ist, habe sie Bert Haag zu verdanken. Haag ist Architekt und Bauberater beim Infopoint der ISB in Schuld.

Lesezeit 4 Minuten
An derzeit vier Tagen im Monat kümmert sich der engagierte Architekt um die Sorgen und Nöte der Flutbetroffenen, unterstützt sie bei der Antragstellung und der Kommunikation mit der Infrastruktur- und Investitionsbank (ISB), vermittelt und unterstützt bei Finanzierungsgesprächen mit Banken und Geldinstituten und bewahrt mitunter auch vor Fehlinvestitionen und Fehlentscheidungen.
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