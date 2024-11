Nach der Flut Wiederaufbau schreitet in Altenahr zügig voran 17.11.2024, 20:00 Uhr

i Wo bis zur Ahrflut die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr residierte, soll das Gemeindehaus Altenahrs entstehen. Claudia Voß

Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 wurden Teile Altenahrs schwer beschädigt. Wie es um den Wiederaufbau in der Ortsgemeinde steht, darüber hat unsere Zeitung mit Ortsbürgermeister Neofitos Arathymos gesprochen.

Nach langen Jahren der Planung schreitet der Wiederaufbau in Altenahr nun mit deutlich sichtbaren Schritten voran. Wer sich in diesen Tagen in der Ortsgemeinde umsieht, stellt fest: Nahezu an jeder Straßenecke im Ort wird gemauert, gehämmert oder gebohrt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen