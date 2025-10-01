Der Wiederaufbau der Ahrtalbahntrasse läuft derzeit auf Hochtouren. Nur noch rund zehn Wochen sind es, bis Mitte Dezember die Ahrtalbahn wieder zwischen Remagen und Ahrbrück fahren soll. Wir haben uns den Stand der Arbeiten angesehen.
„Noch ein Stückchen höher, dann passt es“, hoch konzentriert manövrieren die vier Mitarbeiter den rund neun Meter hohen grünen Mast, der an einem Kran unweit des Laacher Tunnels über das Gleisbett der neuen Ahrtalbahntrasse schwebt. Millimeter für Millimeter nähert sich das konisch zulaufende Stahlkonstrukt, an dem später die Oberleitung für die Ahrtalbahn hängen wird, seiner Endposition.