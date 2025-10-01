Oberleitung wird bald verlegt Wiederaufbau der Ahrtalbahn ist auf der Zielgeraden 01.10.2025, 16:56 Uhr

i Insgesamt 885 Masten müssen für die Elektrifiezierung der Ahrtalbahn zwischen Remagen und Ahrbrück gesetzt werden. Am Mittwoch wurde nun Mast 762 errichtet. Martin Gausmann

Der Wiederaufbau der Ahrtalbahntrasse läuft derzeit auf Hochtouren. Nur noch rund zehn Wochen sind es, bis Mitte Dezember die Ahrtalbahn wieder zwischen Remagen und Ahrbrück fahren soll. Wir haben uns den Stand der Arbeiten angesehen.

„Noch ein Stückchen höher, dann passt es“, hoch konzentriert manövrieren die vier Mitarbeiter den rund neun Meter hohen grünen Mast, der an einem Kran unweit des Laacher Tunnels über das Gleisbett der neuen Ahrtalbahntrasse schwebt. Millimeter für Millimeter nähert sich das konisch zulaufende Stahlkonstrukt, an dem später die Oberleitung für die Ahrtalbahn hängen wird, seiner Endposition.







