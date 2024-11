Zurück zur Normalität Wiederaufbau an Schulen in Bad Neuenahr-Ahweiler läuft 15.11.2024, 13:00 Uhr

i Für die Grundschule in Bad Neuenahr steht ein Neubau am alten Standort an. Jochen Tarrach

Es ist nicht so einfach, den Wiederaufbau der Schulen in Bad Neuenahr-Ahrweiler in den laufenden Unterrichtsbetrieb zu integrieren. Ziel der Stadt für die Einrichtungen in ihrer Trägerschaft ist die zügige Rückkehr zum Normalbetrieb.

Die Wiederaufbaumaßnahmen in der Aloisius-Grundschule Ahrweiler und der Erich-Kästner-Realschule Plus (EKS) schreiten weiter voran. Parallel laufen die Planungen für den Neubau der Grundschule in Bad Neuenahr. Zum aktuellen Stand des Wiederaufbaus städtischer Schulen wurde in der jüngsten Sitzung des Schulträgerausschusses Anfang November berichtet.

