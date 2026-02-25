Leben an der B9 
Wieder griechische Genüsse in Bad Breisig 
Kamo Gutjar hat die Taverne To Steki in Bad Breisig Ende Januar eröffnet.
Silke Müller

In das kleine Gasthaus an der B9 schräg gegenüber vom Puppenmuseum in Bad Breisig ist neues Leben eingezogen. Ende Januar hat dort die Taverne To Steki eröffnet. 

Taverne To Steki: So heißt das neue Restaurant, das Ende Januar in der Koblenzer Straße 24 in Bad Breisig seine Pforten geöffnet hat. Der Name ist Programm, denn auf der Speisekarte stehen griechische Spezialitäten, etwa Bifteki, Souvlakia oder Paidakia und gemischte Platten, die Namen wie Athena-, Apollo- oder auch Sokratesplatte tragen.

