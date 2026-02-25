In das kleine Gasthaus an der B9 schräg gegenüber vom Puppenmuseum in Bad Breisig ist neues Leben eingezogen. Ende Januar hat dort die Taverne To Steki eröffnet.
Lesezeit 2 Minuten
Taverne To Steki: So heißt das neue Restaurant, das Ende Januar in der Koblenzer Straße 24 in Bad Breisig seine Pforten geöffnet hat. Der Name ist Programm, denn auf der Speisekarte stehen griechische Spezialitäten, etwa Bifteki, Souvlakia oder Paidakia und gemischte Platten, die Namen wie Athena-, Apollo- oder auch Sokratesplatte tragen.