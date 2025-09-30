Essen für jedermann im Fokus Wie zwei Brüder in Mayschoß die Gastroszene erobern 30.09.2025, 06:00 Uhr

i Erst haben Majid Alou (links) und Rizan Alou die „Dernau Pizzeria" nach der Flutkatastrophe betrieben, nun sind sie mit ihrem Restaurant Palmyra in Mayschoß zu finden. Claudia Voß

Im vergangenen Jahr hat das Restaurant Palmyra in Mayschoß eröffnet. Doch wer betreibt das Lokal mit dem syrisch anmutenden Namen eigentlich? Und was hat es mit der italienischen Speisekarte auf sich? Anlass genug, sich einmal im Lokal umzusehen.

Dass Rizan Alou einmal ein Restaurant besitzen würde, hätte er sich bis vor wenigen Jahren nicht vorstellen können. „Eigentlich wollte ich immer etwas mit Menschen machen“, lacht der 26-Jährige. Eine Ausbildung zum Erzieher etwa – die hätte er sich durchaus vorstellen können.







