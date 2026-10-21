Übernachten am Nürburgring Wie Wolfgang Gros den Hotelbetrieb am Ring managt Lars Tenorth 21.10.2026, 05:00 Uhr

i Wolfgang Gros muss wie hier im Congress Hotel am Nürburgring als General Manager den Überblick bewahren. Das Foyer soll bald umgestaltet werden. Lars Tenorth

Wolfgang Gros ist der General Manager für die Hotels und den Ferienpark am Nürburgring. Er ist dafür zuständig, dass der Betrieb reibungslos läuft. So sieht sein Alltag aus. Seine Ziele behält er stetig im Auge. Als Bäcker fing seine Laufbahn an.

Damit Übernachtungsgäste am Nürburgring eine gute Zeit verbringen, müssen viele Zahnräder ineinandergreifen. Eine wichtige Rolle füllt Wolfgang Gros aus, der einen eng getakteten Zeitplan bewältigen muss. Allein am Tag des Interviews mit unserer Zeitung hat der General Manager, der für den reibungslosen Betrieb der Nürburgring Hotels und des Ferienparks verantwortlich ist, zahlreiche Meetings und insgesamt fast zehn Termine.







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