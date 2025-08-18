Ein Runder Tisch des Landesbetriebs Mobilität mit Fachleuten soll am Mittwoch weitere Klärung in der Frage bringen, wie eine endgültige Lösung für die flutgeschädigte B266 aussehen kann. Allerdings: Presse und Öffentlichkeit sind nicht geladen.

Am Mittwoch, 20. August, sollen in einem Gespräch am Runden Tisch beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) die wohl endgültigen Pläne zur Neugestaltung der B266 an der Ahr-Engstelle bei Heimersheim vorgestellt werden. Eingeladen sind Vertreter der Stadt, die zuständigen Ortsvorsteher, Vertreter des Arbeitskreises Fluthilfe Heimersheim, viele Fachleute und Behördenvertreter. Da das lang ersehnte und für eine endgültige Lösung immer wieder genannte Gutachten nun offenbar eingetroffen ist, darf man davon ausgehen, dass man nun zu einer endgültigen Lösung kommen wird.

Die Presse muss draußen bleiben

Trotzdem wird die endgültige Wiederherstellung des Knotenpunktes noch dauern, denn zahlreiche Ämter und Ministerien von Land und Bund müssen zusammenarbeiten und vor allem muss auch noch die Kostenfrage geklärt werden. Die derzeitige Wiederherstellung der Ampelkreuzung sowie der Rampe und weitere Maßnahmen an der Engstelle, um den Verkehr wieder einigermaßen zum Laufen zu bringen, sind vom LBM immer wieder als reine Zwischenlösung bezeichnet worden.

i Auch auf der anderen Ahrseite wurde an der Landskroner Straße eifrig gebaut und ein Fußgängerweg eingerichtet. Mehr Platz für die Ahr hat das allerdings nicht gegeben. Jochen Tarrach

Zu dem Runden Tisch sind gemäß LBM die Presse und die Öffentlichkeit nicht zugelassen, es handele sich um einen reinen Arbeitstermin. „Inwieweit im Nachgang in der Öffentlichkeit über mögliche Ergebnisse informiert wird, entscheiden die Teilnehmenden – analog der Handhabung anlässlich des vorhergehenden Arbeitstermins“, so die Antwort der Baustellenkoordination des LBM Cochem.

Was bisher geschah

Mittlerweile ist es ein Jahr her, dass die Bauarbeiten für die Zwischenlösung an der flutbeschädigten B266 begonnen haben. Blicken wir zurück, was an der genannten Stelle am Flachsmarkt in Heimersheim seither passiert ist. Unumstritten ist, dass die Ahr an der Engstelle unterhalb der Landskrone mehr Raum benötigt. Der Arbeitskreis Fluthilfe Heimersheim in Person von Robert Füllmann hatte sich viele Gedanken gemacht und umfassende Vorschläge erarbeitet, die jedoch bisher fast alle nicht umgesetzt wurden. So war anstatt Ampelanlage am Abbieger in Heimersheim ein Kreisverkehr vorgeschlagen worden und auf keinen Fall sollte die Rampe von der K44 zur B266 in Richtung Bad Neuenahr wieder aktiviert werden. Aus dem vierspurigen Autobahnzubringer sollte ein zweispurige, später dreispurige Straße werden. Das alles hätte der Ahr auf der südlichen Flussseite mehr Raum gegeben. Die installierte Zwischenlösung war also eine Enttäuschung für die eifrigen örtlichen Planer des Ortsbeirates. So waren es die Heimersheimer, die durch den Verzicht ihres Bahnhofes der Ahrtalbahn auf der nördlich Flussseite und dessen Verlegung auf das Gebiet von Lohrsdorf selbst, für mehr Platz wenigstens auf der anderen Seite sorgten.

i So sah die Rampe nach der Flut im Juli 2021 aus. Jochen Tarrach

Spundwand sorgte für Diskussionen﻿

Aber schon gab es neuen Ärger, denn es soll dort eine mindestens 700 Meter lange Spundwand gesetzt werden, um der dort verlaufenden Ahrtalbahn sowie der Landskroner Straße den notwendigen Halt zu geben. Spundwand ja, aber mit Bruchsteinen verkleidet muss sie auf Wunsch der Heimersheimer sein und das, obwohl man sie vom Ort aus gar nicht sehen wird. Als das auf wenig Gegenliebe stieß, zauberte der Ortsvorsteher die Forderung nach einer Untertunnelung der B266 auf der südlichen Flussseite hervor, damit die Bürger auch von dort aus die Ahr wieder erleben könnten – und dann würden sie eben auf die hässliche Spundwand schauen. Benötigt wird die Wand hauptsächlich zum Schutz des Neubaugebietes in Heppingen vor erneutem Hochwasser.

i Die bei der Flut schwer geschädigte Rampe wurde wiederhergestellt und der Verkehr rollt wieder. Jochen Tarrach. Jochen Tarrach.

Die Wand wird inzwischen gebaut, denn im Herbst soll die dann elektrifizierte Ahrtalbahn wieder auf zwei Gleisen fahren. Die Aufregung hat sich gelegt. Das Straßenprovisorium der B266 auf der südlichen Ahrseite funktioniert recht gut. Was an Änderung soll nun der Runde Tisch bringen? Die B266 gilt als Autobahnzubringer und als Umleitungsstrecke für die A61. Muss sie doch vierspurig sein? Entschieden wird das letztlich in Berlin. Doch die Ergebnisse des Runden Tisches werden sicherlich von Interesse sein.