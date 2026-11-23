Kinetik oberhalb von Remagen Wie Willi Reiche aus Gaslampen und Scheren Kunst macht 23.11.2026, 13:00 Uhr

i Hat sich seit 1998 der kinetischen Kunst verschrieben: Willi Reiche. Zuletzt war er beim Steampunk-Festival vertreten, ist aber kein Steampunk-Künstler. Judith Schumacher

Künstler Willi Reiche aus Remagen ist Kinetiker: Er setzt Alltagsartefakte verschiedener Epochen so zusammen, dass seine Kunstmaschinen eine neue Dimension bekommen. Deren Sinn zu finden, überlässt er dem Betrachter oder gibt verschmitzt Hinweise.

Wenn Dinge und Artefakte aus dem Leben der Menschen verschiedener Epochen wie Kartoffelroder, Gasleuchten, Kummet, alte Röntgengeräte, großformatige Räder oder Trommelscanner und Bürsten zweckentfremdet, aber dennoch sinnhaft zu einem ästhetischen Kunstwerk zusammengesetzt werden, das sich dann auch noch in Bewegung versetzen lässt, dann sind Kinetiker am Werk.







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