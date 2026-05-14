Mit nur wenigen Klicks hat man eine gute oder auch schlechte Bewertung für ein Restaurant oder Hotel abgegeben. Doch welche Rolle spielt die Anzahl der Sterne überhaupt für die Betriebe? Unsere Zeitung hat beim Ahrtal-Tourismus nachgefragt.
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Ob für den Restaurantbesuch am Wochenende oder die Planung des nächsten Urlaubs – für viele Menschen fällt der erste Blick auf die Bewertungen im Internet. Sterne, Punkte oder Kommentare anderer Gäste beeinflussen häufig, ob ein Restaurant besucht oder ein Hotel gebucht wird.