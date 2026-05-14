Bei Touristikern nachgefragt
Wie wichtig sind positive Bewertungen für das Ahrtal?
Viele Menschen nutzen Online-Bewertungen als Entscheidungshilfe. Auch für die Gastronomie und Hotellerie im Ahrtal spielen die e
Viele Menschen nutzen Online-Bewertungen als Entscheidungshilfe. Auch für die Gastronomie und Hotellerie im Ahrtal spielen die eine Rolle.
Karl-Josef Hildenbrand. dpa-tmn

Mit nur wenigen Klicks hat man eine gute oder auch schlechte Bewertung für ein Restaurant oder Hotel abgegeben. Doch welche Rolle spielt die Anzahl der Sterne überhaupt für die Betriebe? Unsere Zeitung hat beim Ahrtal-Tourismus nachgefragt.

Lesezeit 2 Minuten
Ob für den Restaurantbesuch am Wochenende oder die Planung des nächsten Urlaubs – für viele Menschen fällt der erste Blick auf die Bewertungen im Internet. Sterne, Punkte oder Kommentare anderer Gäste beeinflussen häufig, ob ein Restaurant besucht oder ein Hotel gebucht wird.

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