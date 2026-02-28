Nachgefragt bei Tourist-Info
Wie wichtig sind Online-Bewertungen für Bad Breisig?
Plattformen wie Google oder Tripadvisor sind für viele Gäste entscheidend bei der Wahl ihres Reiseziels. Gilt das auch für die Besucher in Bad Breisig?
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Kurpark in Bad Breisig ist laut seinen Rezensionen im Internet eine beliebte Anlaufstelle für Einheimische und Gäste. Wie wichtig sind solche Rückmeldungen für den Tourismus? Wir haben nachgefragt.

Lesezeit 2 Minuten
Der kühle Schatten mächtiger Bäume, weite Rasenflächen, der Blick auf den Rhein und die großzügige, moderne Brunnenanlage. Kinder spielen auf dem Spielplatz, während Spaziergänger gemächlich in Richtung Promenade schlendern. Wer an einem sonnigen Nachmittag durch den Kurpark von Bad Breisig flaniert, spürt schnell, warum dieser Ort für viele als Herzstück der Quellenstadt gilt.

