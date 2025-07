Erst die alteingesessene Metzgerei Windolf, dann das Geschäft „patchbags.de“: In der Bachovenstraße in Sinzig schließen gleich zwei benachbarte Läden. Wie Ortsvorsteher Reiner Friedsam die Entwicklung der Innenstadt sieht.

Die Tage des Ladens „patchbags.de“ in der Bachovenstraße in Sinzig sind gezählt, und Nachbar Windolf, das letzte Fleischerei-Fachgeschäft der Stadt, schließt an diesem Donnerstag definitiv seine Pforten, um am Dienstag, 5. August, in der Hauptstraße 87 in Bad Neuenahr neu zu eröffnen. Die Geschäftswelt in der Barbarossastadt verändert sich also – was aber bedeutet das für Sinzig?

„Das waren zwei sehr beliebte Anlaufpunkte.“

Reiner Friedsam, Ortsvorsteher der Kernstadt

„Mit der Entwicklung kann man wahrlich nicht zufrieden sein“, sagt Reiner Friedsam, Ortsvorsteher der Kernstadt, im Gespräch mit unserer Zeitung. Er findet es, wie er betont, „sehr schade“, dass die beiden Geschäfte wegen Kündigung beziehungsweise Nichtverlängerung des Mietvertrags weichen müssen. „Aber wenn dort etwas Adäquates neu entstehen sollte, wäre der Verlust nicht ganz so schmerzhaft“, so Friedsam. „Das waren zwei sehr beliebte Anlaufpunkte“, bedauert er das Aus für die beiden Läden in der Bachovenstraße.

i Reiner Friedsam, Ortsvorsteher der Kernstadt Jessica Janssen

Dass mit Windolf die letzte Metzgerei in Sinzig schließt, gebe einem schon zu denken, betont der Ortsvorsteher. Er weiß: „Jede Form von Einzelhandel dient der Belebung und der Steigerung der Attraktivität einer Innenstadt.“ Allerdings, so Friedsam weiter, müssten dafür auch entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. „Deshalb müssten in Sinzig größere Verkaufsflächen geschaffen werden, um für einen potenziellen Ladenbetreiber attraktiv zu sein“, meint der Ortsvorsteher.

„Das Barbarossa’s war ein starker Frequenzbringer für die Innenstadt.“

Reiner Friedsam

Neben dem Einzelhandel lebe eine Innenstadt aber auch maßgeblich von der Gastronomie, so Friedsam. Und auch da sieht er die Entwicklung in der Barbarossastadt kritisch. „Das Kneipensterben in den vergangenen 15 Jahren hat Spuren hinterlassen“, sagt er. Ihm zufolge fehlt Sinzig zum Beispiel ein attraktives Café – wie ehemals das Barbarossa’s am Kirchplatz, das seinerzeit ebenfalls wegen Eigenbedarf schließen musste.

Heute befindet sich dort das Gourmetrestaurant Feinschliff. „Das Barbarossa’s war ein starker Frequenzbringer für die Innenstadt“, sagt Friedsam rückblickend. Von Lokalen in Sinzig, die sich beispielsweise für ein Beerdigungscafé oder Ähnliches eignen würden, sei nicht wirklich etwas übrig geblieben, so der Ortsvorsteher.

Und auch die Fachgeschäfte in der Barbarossastadt werden immer weniger. Immerhin gab es die Metzgerei Windolf in der Bachovenstraße seit mehr als 30 Jahren. Wie berichtet, muss Inhaberin Daniela Welsch, Tochter des Firmengründers Heinz Windolf, mit ihrem Fleischerei-Fachgeschäft nach Bad Neuenahr umziehen, weil ihr Mietvertrag nicht verlängert wurde.

Und auch Sabine Assenmacher, Chefin des benachbarten Ladens „patchbags.de“, in dem nur handgemachte Unikate verkauft werden, muss neue Wege gehen, weil ihr der Eigentümer den Mietvertrag gekündigt hatte. Allerdings gibt es immer noch das eine oder andere Fachgeschäft in Sinzig. Als Beispiel sei Spielwaren Sauer in der Ausdorfer Straße 5 genannt.