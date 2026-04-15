Tankstelle an der Rennstrecke Wie wichtig die Döttinger Höhe für den Nürburgring ist Johannes Kirsch 15.04.2026, 16:00 Uhr

i Verkehrsgünstige Lage: Die Tankstelle Döttinger Höhe befindet sich direkt an der B258 – und nur wenige Meter von der Nordschleife entfernt. Johannes Kirsch

Der Besuch an einer Tankstelle ist derzeit kein Vergnügen. Auch an der Döttinger Höhe sind die Spritpreise aktuell besonders hoch. Doch der Betrieb inmitten der Eifel kann mit einer Besonderheit aufwarten: Der Nürburgring ist in unmittelbarer Nähe.

Hier eine weltberühmte Rennstrecke, dort ein kleiner Familienbetrieb. Verstecken muss sich die Tankstelle Döttinger Höhe, die nur wenige Meter von der Nordschleife entfernt ist, aber nicht. Zu exponiert ist ihre Lage an der B258 und in Sichtweite zur „Grünen Hölle“.







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