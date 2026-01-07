Wie wichtig die Bachpaten für den Kreis Ahrweiler sind

Bachpate ist ein wichtiges Ehrenamt im Kreis Ahrweiler. Sie achten auf die kleineren Bäche im Kreis und tragen so zum Hochwasser- und Naturschutz bei. Doch das Ehrenamt hat auch Grenzen. Wir haben das Arbeitsfeld der Bachpaten beleuchtet.
Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz und zur Gewässerpflege: die ehrenamtlichen Bachpaten des Kreises Ahrweiler. Sie sind vor allem zuständig für die sogenannten Gewässer zweiter Ordnung – ein riesiges Netz an kleinen Fließgewässern, das sich durch den Kreis zieht.