830 Kilometer Bachläufe Wie wichtig die Bachpaten für den Kreis Ahrweiler sind Eberhard Thomas Müller 07.01.2026, 15:00 Uhr

i Reinhard Adams (links) und Markus Gilles begutachten bei der Auen-Begehung des Brohlbachs zwischen Burgbrohl und Niederzissen den Zustand des Uferbereichs. Eberhard Thomas Müller

Bachpate ist ein wichtiges Ehrenamt im Kreis Ahrweiler. Sie achten auf die kleineren Bäche im Kreis und tragen so zum Hochwasser- und Naturschutz bei. Doch das Ehrenamt hat auch Grenzen. Wir haben das Arbeitsfeld der Bachpaten beleuchtet.

Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz und zur Gewässerpflege: die ehrenamtlichen Bachpaten des Kreises Ahrweiler. Sie sind vor allem zuständig für die sogenannten Gewässer zweiter Ordnung – ein riesiges Netz an kleinen Fließgewässern, das sich durch den Kreis zieht.







