Der Wiederaufbau im Ahrtal ist seit Jahren in vollem Gange. Viel ist geschafft, doch einiges auch noch nicht. Bürger konnten bei einer Begehung erfahren, wie weit etwa die Fortschritte bei den Projekten Waagplatz und Ahrufermauer in Mayschoß sind.
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Beim Gang durch Mayschoß wird deutlich, dass sich zwar seit der Zerstörungswelle durch die Flutkatastrophe im Sommer 2021 einiges getan hat, doch noch immer große Bau- und Sanierungsprojekte anliegen. Nun hat die Verbandsgemeinde Altenahr gemeinsam mit der Ortsgemeinde und Fachleuten der beteiligten Projekte Bürger dazu eingeladen, hinter den Bauzaun zu schauen und mehr über den Stand der zentralen Maßnahmen entlang der Ahr zu erfahren.