Blick hinter den Bauzaun Wie weit sind die großen Bauprojekte in Mayschoß? Lars Tenorth 24.06.2026, 15:00 Uhr

i Der Waagplatz als erste erste Station in Mayschoß, auf dem sich neben den Bürgern kommunale Vertreter und Projektverantwortliche einfanden: Paul Monreal (von links), Peter Schmauder, Niko Monreal (alle drei vom Planungsbüro Monreal), Sebastian Sonntag (Zukunft Mittelahr), Jörg Jeckstedt (Beigeordneter der Ortsgemeinde Mayschoß), Dominik Gieler, Bürgermeister der VG Altenahr, und Olaf Leidreiter als Bürgermeister der Ortsgemeinde Mayschoß. Lars Tenorth

Der Wiederaufbau im Ahrtal ist seit Jahren in vollem Gange. Viel ist geschafft, doch einiges auch noch nicht. Bürger konnten bei einer Begehung erfahren, wie weit etwa die Fortschritte bei den Projekten Waagplatz und Ahrufermauer in Mayschoß sind.

Beim Gang durch Mayschoß wird deutlich, dass sich zwar seit der Zerstörungswelle durch die Flutkatastrophe im Sommer 2021 einiges getan hat, doch noch immer große Bau- und Sanierungsprojekte anliegen. Nun hat die Verbandsgemeinde Altenahr gemeinsam mit der Ortsgemeinde und Fachleuten der beteiligten Projekte Bürger dazu eingeladen, hinter den Bauzaun zu schauen und mehr über den Stand der zentralen Maßnahmen entlang der Ahr zu erfahren.







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