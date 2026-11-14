Gefahr durch Lithium-Batterien Wie Wehren im Kreis Ahrweiler gerüstet sind Silke Müller 14.11.2026, 12:00 Uhr

i Eine Lithium-Ionen-Batterie havariert bei einem Nageltest im Rahmen einer Vorführung, die in einem Container auf dem Gelände einer Brandschutzfirma stattfindet. (Symbolbild) Swen Pförtner. picture alliance/dpa

Lithium-Ionen-Batterien sind zwar leistungsstark, haben aber den Nachteil, kaum löschbar zu sein, wenn sie einmal in Brand geraten. Wie sind die heimischen Feuerwehren für den Fall der Fälle vorbereitet? Wir haben nachgefragt.

Das Unternehmen Fingerhuth HeatProtection mit Sitz in Niederzissen hat eine neue Generation von Akkutaschen entwickelt, in denen Lithium-Ionen-Akkus verbrennen können, ohne dass das Feuer übergreift. Der Brand bleibt in der Tasche. Auf diese Weise soll mehr Sicherheit geschaffen werden, denn gerade diese Akkus haben den Nachteil, kaum löschbar zu sein, wenn sie einmal in Brand geraten.







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