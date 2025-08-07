Walter „Waldi“ Lehnertz, bekannt aus der Sendung „Bares für Rares“, wird am 20. September in Bad Breisig aus einem seiner Krimis lesen. Wir haben im Vorfeld mit dem 58-Jährigen über seine steile Karriere als Buchautor gesprochen.

Unlängst war der durch die Trödelshow „Bares für Rares“ bekannte Antiquitätenhändler Walter Lehnertz, auch wegen seiner Gebotstradition bekannt als „80-Euro-Waldi“, nach seinen Hilfseinsätzen für die Betroffenen der Flutkatastrophe vom Juli 2021 erneut an der Ahr, um für die schwerbeschädigte Walporzheimer St. Josef-Kapelle eine Auktion von Kirchenbänken zu leiten. In Kürze wird er wieder in der Region unterwegs sein. Diesmal jedoch als Autor.

Der Verein Breisig Live hat ihn zu einer Lesung aus seinem zweiten Krimi „Mord am Schätztag“ in die Jahnhalle geladen. Doch wie kam es dazu, dass der gelernte Pferdewirt und Liebhaber außergewöhnlicher Antiquitäten nun Bücher schreibt? Die Rhein-Zeitung unterhielt sich mit dem 58-Jährigen, der für seine unkonventionelle Art und robust-herzlichen Charme bekannt ist.

Die zweite Buchveröffentlichung ist die Fortsetzung von „Mord im Antiquitätenladen“, in dem Waldis Alter Ego Siggi Malich ermittelt und sich Todesgefahr ausgesetzt sieht. Beide Bücher sind im renommierten Rohwolt-Verlag erschienen und in Kooperation mit der Autorin Miriam Radermacher entstanden. Besonders stolz ist Waldi darauf, dass auf dem Nachfolgeband der Aufkleber „Spiegel-Bestseller-Autor“ prangt.

„Im Leben schreibe ich kein Buch.“

Waldi zu seinem Freund und Kollegen Horst Lichter

Mit seinem Zweitwerk ist er nun auch auf Lesereisen unterwegs, etwa auf dem Rhein bei Koblenz oder auf der Donau. „Da ist dann aber richtig Stimmung in der Bude. Ich bin ja kein Marcel Reich-Rainicki und mache da so eine trockene Lesung, ich erzähle den Leuten vieles und unterhalte sie mindestens zwei bis zweieinhalb Stunden“, sagt Waldi. Die Besucher seiner Lesung im Bad Breisiger Kulturschuppen Jahnhalle am Samstag, 20. September, Einlass ab 19 Uhr, können sich also freuen.

So kam Waldi überhaupt zum Schreiben

Der Anstoß für die Karriere als Autor kam von „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter, im Freundes- und Kollegenkreis auch „Hotte“ genannt. „Schon vor Corona wollte Horst, dass ich ein deutsch-eiflerisches Buch schreibe und meinte, der Wolfgang und der Fabian hätten auch schon eins geschrieben und dass ich mich abheben müsste. Da hab ich zu ihm gesagt: Egal, was du rauchst, du verträgst das nicht. Im Leben schreibe ich kein Buch“, erzählt Walter Lehnertz. Wolfgang Pauritsch und Fabian Kahl gehören mit zum Händlerkreis der Kultsendung.

Doch dann rief der Rowohlt-Verlag bei Lehnertz sogenannter Holden, seiner Lebensgefährtin Sonja Burghausen, in ihrem gemeinsamen Laden in Krekel im Kreis Euskirchen an. „Dann hat Sonja ein halbes Jahr an mir herum gedoktert, dass ich einen Krimi schreiben soll. Ich habe ihr gesagt: Ich schreibe keinen Krimi! Ich kann ja noch nicht mal Hochdeutsch!“, erzählt der Autor wider Willen. Doch schließlich hatte seine „Holde“ ihn so weit, und der Rowohlt-Verlag schickte ihm Co-Autorin Miriam Radermacher vorbei.

„Ich habe darauf bestanden, dass sie sich hier in meinem 800 Quadratmeter großen Laden und dem Umfeld genau umsieht, und habe ihr dann viele Begebenheiten, die ich im wirklichen Leben erlebt und die sich tatsächlich so oder zumindest so ähnlich zugetragen haben, erzählt. Per Messenger haben wir uns dann immer wieder ausgetauscht, und ich muss sagen: Eine Bessere hätte der Verlag mir nicht schicken können. Die hat ja jetzt mit ,Mord im Antiquitätenladen‘ auch ihren ersten Spiegel-Bestseller geschrieben“, so Waldi. Seine Deutschlehrerin würde sich wohl im Grab herum drehen, meint er. „Denn ich bin Teil-Legastheniker, und Grammatik ist auch nicht meins. Aber da kann man mal sehen, dass man auch, egal, welches Handicap man hat, immer etwas erreichen kann. Wobei viele Studierte herumrennen, die gar nichts auf die Kette kriegen“, sagt er.

Und auf noch etwas ist er im Geheimen ein bisschen stolz: „500 Exemplare meines ersten Buchs, die ich für die Großbuchhandlung Thalia handsigniert und mit einem meiner Bildchen versehen hatte, sind wohl auf dem Schwarzmarkt gelandet. Als ich mich wunderte, dass das Buch bei ihnen als nicht mehr lieferbar angezeigt wurde, habe ich die angerufen. Da hieß es, dass erstmals in ihr Lager eingebrochen und die komplette Palette gestohlen wurde. Das kann auch nicht jeder von sich sagen“, sagt Waldi mit einem schiefen Lächeln.

Charaktere weisen Ähnlichkeit zu realen Personen auf

Lehnertz freut sich sehr darüber, dass er viele positive Rückmeldungen seiner Leser und Kollegen wie etwa Horst Lichter oder Schmuckhändlerin Lisa Nüdling bekommen hat. „Das liegt wohl nicht nur daran, dass die Bücher spannend bis zur letzten Seite sind – keine Sau kommt darauf, wer der Mörder ist, selbst auf den letzten Seiten habe ich noch einen Dreh gefunden – sondern auch an der Authentizität und an den Figuren, von denen sich nicht wenige aus dem wirklichen Leben wiedererkennen. Natürlich gibt es für die Rolle des befreundeten Kunstkenners Anton Schauer im Buch Anleihen bei meinem Freund und Kunstexperten Detlef Kümmel“, erklärt Lehnertz. Doro, die Lebensgefährtin von Siggi Malich, weist ziemliche Ähnlichkeiten mit Waldis „Holder“ auf. Und der Polizeikommissar, der nach dem Fund des Toten im ersten Buch gerufen wird, hatte ihn gleich nach der Lektüre des Krimis aus Köln angerufen. Denn der echte Polizist von ähnlich massiger Statur wie Waldi selbst hatte ihn mal in dessen Laden besucht, dabei einige Kostbarkeiten von Wänden und Vitrinen gefegt und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Und selbstverständlich gibt es Parallelen zwischen Siggi Malich, der Hauptfigur des Antiquitätenhändlers und ihm selbst. „Malich heißt der ja auch nicht ohne Grund, denn ich male ja auch“, schlägt Walter Lehnertz die Brücke zu einem weiteren seiner Betätigungsfelder.

Waldi malt auch

Waldis Kunstwerke hängen mittlerweile neben Bildern von Otto Waalkes, Udo Lindenberg oder Frank Zander in den bekannten Galerien von Hans Walentowski. „Das war wie ein Ritterschlag für mich“, sagt er. Wie es dazu kam? Auf Wunsch von Detlef Kümmel fertigte er bei dem Kunstjahrmarkt in Düsseldorf eine Karikatur von Kümmel an. „Da standen wenig später fünf Leute vor der Staffelei und wollten den Schinken kaufen. Und ich hab gedacht, dann kann ich ja gar nicht so schlecht sein, und so ging das los. Bei einem unserer nächtlichen Telefonate – mit Detlef telefoniere ich aus Zeitgründen nie vor Mitternacht – kam er auf die Idee, für das Wissenschaftsmuseum Phänomenta in Lüdenscheid, wo er lebt, ein Kunstwerk zu machen. Das Bild wurde für die Opfer der Katastrophe im Ahrtal versteigert und hängt als Dauerleihgabe dort im Museum. Nun bin ich also auch museal“, strahlt der umtriebige Künstler, Autor und Händler.

Weitere Infos unter https://www.edition-steffan.deoder unter https://www.breisig.live/verein/presse/veranstaltungen/80-euro-waldi25/80-euro-waldi25